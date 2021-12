"Che Paese stupendo. Almeno avessero...". Tutti dalla Meloni? Mieli umilia Letta e Pd | Video (Di domenica 12 dicembre 2021) "Sono così felice di vivere in Italia...". Paolo Mieli, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7, è caustico nel commentare come cambia il vento (politico) nel nostro Paese. "Qua Tutti parlano della memoria... Due mesi fa, non anni fa, Giorgia Meloni sembrava il demone protettore del 'Barone nero', Crosetto si alzò dalla sedia a Piazzapulita indignato. Oggi siamo con l'albero di Natale, Tutti vanno in ginocchio dalla Meloni, è un Paese così allegro, così felice...". "Non è normale parlarsi?", chiede Parenzo. "O forse è opportunismo?", sospetta Concita. "Può darsi - replica l'ex direttore del Corriere della Sera -, alla vigilia delle elezioni e i temi del fascismo e dell'antifascismo, quando li ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) "Sono così felice di vivere in Italia...". Paolo, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7, è caustico nel commentare come cambia il vento (politico) nel nostro. "Quaparlano della memoria... Due mesi fa, non anni fa, Giorgiasembrava il demone protettore del 'Barone nero', Crosetto si alzòsedia a Piazzapulita indignato. Oggi siamo con l'albero di Natale,vanno in ginocchio, è uncosì allegro, così felice...". "Non è normale parlarsi?", chiede Parenzo. "O forse è opportunismo?", sospetta Concita. "Può darsi - replica l'ex direttore del Corriere della Sera -, alla vigilia delle elezioni e i temi del fascismo e dell'antifascismo, quando li ...

