Centrodestra, Meloni lancia Berlusconi al Colle: “È un patriota”. Salvini: “Tavolo con tutti i leader” (Di domenica 12 dicembre 2021) Chiusura col botto per Atreju: alla festa di partito di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni lancia Berlusconi al Quirinale, come prossimo Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. “La pacchia è finita – dice – nelle prossime elezioni del Quirinale il Centrodestra ha i numeri per essere determinante“. “Noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd. Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota“. A chi le chiedeva se Silvio Berlusconi possa dirsi un Capo di Stato patriota, Meloni ha risposto in modo esplicito. Il Centrodestra fra Berlusconi e Draghi Berlusconi, ragiona la leader di Fratelli d’Italia, ha subìto la cacciata delle “consorterie ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 dicembre 2021) Chiusura col botto per Atreju: alla festa di partito di Fratelli d’Italia Giorgiaal Quirinale, come prossimo Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. “La pacchia è finita – dice – nelle prossime elezioni del Quirinale ilha i numeri per essere determinante“. “Noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd. Non accetteremo compromessi, vogliamo un“. A chi le chiedeva se Silviopossa dirsi un Capo di Statoha risposto in modo esplicito. Ilfrae Draghi, ragiona ladi Fratelli d’Italia, ha subìto la cacciata delle “consorterie ...

