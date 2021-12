"Ce l'hanno chiesto gli emissari del Papa. Dall'ex magistrato bomba sul Vaticano sul caso Emanuela Orlandi, la trattativa segreta. (Di domenica 12 dicembre 2021) Questa sera, domenica 12 dicembre, nella puntata di Atlantide in onda su La7 l'ex procuratore Giancarlo Capaldo, nel 2012 titolare dell'inchiesta su Emanuela Orlandi , in una intervista rivela che nella primavera del 2012 due emissari di Papa Ratzinger diedero la "disponibilità del Vaticano a far ritrovare alla famiglia Orlandi il corpo della quindicenne Emanuela, svanita nel nulla nel 1983, in cambio di un aiuto da parte della magistratura italiana a liberare la Chiesa Dall'imbarazzo che aveva creato la scoperta della tomba del boss della Banda della Magliana, Enrico «Renatino» De Pedis, nella basilica di Sant' Apollinare (lo stesso complesso da cui era scomparsa Emanuela)", scrive il Corriere della Sera. Capaldo è pronto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Questa sera, domenica 12 dicembre, nella puntata di Atlantide in onda su La7 l'ex procuratore Giancarlo Capaldo, nel 2012 titolare dell'inchiesta su, in una intervista rivela che nella primavera del 2012 duediRatzinger diedero la "disponibilità dela far ritrovare alla famigliail corpo della quindicenne, svanita nel nulla nel 1983, in cambio di un aiuto da parte della magistratura italiana a liberare la Chiesa'imbarazzo che aveva creato la scoperta della tomba del boss della Banda della Magliana, Enrico «Renatino» De Pedis, nella basilica di Sant' Apollinare (lo stesso complesso da cui era scomparsa)", scrive il Corriere della Sera. Capaldo è pronto a ...

