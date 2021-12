Caterpillar chiude a Jesi | gli operai in presidio dopo l’annuncio “Solo capitalismo estremo L’azienda è sana e si lavora su tre turni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’appuntamento nella sede di Confindustria Ancona lo scorso venerdì mattina tra vertici delladie delegati dell’Rsu doveva essere un incontro di routine, come tanti altri ce n’erano stati in passato. All’ordine del giorno, in soldoni, i risultati dei sei mesi precedenti a livello produttivo e la pianificazione dei sei mesi a venire, con l’imminente trasformazione di 15-20 contratti interinali a tempo indeterminato. Nulla lasciava presagire il dramma che avrebbe travolto 270 famiglie, una città intera e la storia industriale del territorio. Anche perché la multinazionale statunitense ha ricavi e profitti in crescita (1,2 miliardi di euronel 3o trimestre 2021) e da 27 anni i dividendi pagati ai soci sono continuamente aumentati. Tra i delegati arrivati ad Ancona c’era anche Donato Acampora, 52 anni compiuti ...