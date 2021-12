Catania-Palermo | partita sospesa | malore per un tifoso

(Di domenica 12 dicembre 2021)è stataper circa due minuti e mezzo, quando al ventisettesimo minuto undella curva catanese ha avuto un. Sono immediatamente intervenuti i medici, che lo hanno soccorso direttamente in curva. Ilè arrivato subito dopo la rete del vantaggio catanese al 25?, firmato da Luca Moro. Il gioco è ripreso e il paziente è stato portato fuori dallo stadio in barella. Francesco Ricapito Seguici su Metropolitan Magazine LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE Credits: Eleven Sports) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Comincia la diretta di. Le due squadre sono schierate in campo e sono pronte a dare il via al derby di Sicilia, ...Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Agrigento,, la Croce Rossa, la Protezione Civile, polizia e carabinieri. Catania più brillante e determinato nella prima frazione del derby si Sicilia. Palermo piatto ed in balia dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio in due occasioni con Biondi e Russini ...Un video dallo stadio Massimino dove oggi si gioca il derby di serie C tra il Calcio Catania e il Palermo Football Club. La partita ha richiamato allo stad ...