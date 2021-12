Castelli: rinvio cartelle tema importante ma non in Manovra (Di domenica 12 dicembre 2021) Le 'cartelle esattoriali sono un tema importante, ma molto oneroso, e non contenibile nelle risorse a disposizione del Parlamento'. Lo sostiene il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. 'Al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Le 'esattoriali sono un, ma molto oneroso, e non contenibile nelle risorse a disposizione del Parlamento'. Lo sostiene il viceministro dell'Economia, Laura. 'Al ...

Ultime Notizie dalla rete : Castelli rinvio Castelli: rinvio cartelle tema importante ma non in Manovra Le 'cartelle esattoriali sono un tema importante, ma molto oneroso, e non contenibile nelle risorse a disposizione del Parlamento'. Lo sostiene il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. 'Al tavolo del fisco, con tutta la maggioranza, si è scelta una strada precisa che vale 8 miliardi', aggiunge.

Riforma Irpef, la sottosegretaria Guerra: 'La distribuzione dei risparmi mi preoccupa. Non vedo necessità di tagliare tasse ai redditi alti' ... va chiarito, non avrebbe tolto soldi di tasca a nessuno: si sarebbe trattato solo del rinvio di un ... Italia viva e la viceministra Castelli (M5s) erano contrari'. Forza Italia e la Lega sono arrivate ...

