Caso Tottenham: le ipotesi per la Conference League (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Tottenham potrebbe essere escluso dalla Conference League a causa del rinvio della partita contro il Rennes: le ipotesi A tenere banco nelle coppe Europee c'è il Caso del Tottenham. Gli Spurs che hanno dovuto rinviare per cause di forza maggiore la sfida di giovedì contro il Rennes, potrebbero vedersi esclusi dalla Conference League. Il Covid nella squadra ha obbligato la squadra e la federazione inglese al rinvio della partita e ora le ipotesi sarebbero due: la prima è lo 0-3 a tavolino a favore del Rennes, l'altra lo spostamento di una partita di Premier League per permettere alla squadra di Conte di disputare la sfida entro il 31 dicembre. Nel secondo Caso la Premier non è d'accordo e dunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Tottenham Cina, Evergrande a rischio default: brutte notizie per l'Inter E ora, in caso di reale default da parte di Evergrande, il numero uno dell' Inter perderebbe quei 2,... ora accasatosi al Tottenham ). Tag: Agenzie Di Rating Cina

Clamoroso in Conference League, rischio KO a tavolino ed eliminazione! Arriva il comunicato ufficiale della Uefa dopo il caso Tottenham - Rennes in Conference LeagueAntonio Conte rischia grosso. Nei giorni scorsi, la partita di Conference League tra il suo Tottenham e il Rennes, valevole per la sesta giornata del Gruppo ...

Caso Tottenham: le ipotesi per la Conference League Calcio News 24 Caso Tottenham: le ipotesi per la Conference League Il Tottenham potrebbe essere escluso dalla Conference League a causa del rinvio della partita contro il Rennes: le ipotesi A tenere banco nelle coppe Europee c’è il caso del Tottenham. Gli Spurs che h ...

Conference League, Tottenham-Rennes non verrà recuperata: Conte rischia lo 0-3 a tavolino Il match di Europa League non si è disputato a causa del focolaio di Covid-19 che ha colpito il club londinese. La UEFA ha infatti confermato che la partita che avrebbe dovuto giocarsi giovedì scorso ...

