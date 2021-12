Carrarese-Cesena, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Riparte anche il Girone B di Serie C, con 9 partite divise in due fasce orarie. Con una sola gara alle 14.30, alle 17.30, tra le altre, si giocherà Carrarese-Cesena. La partita con la Carrarese è una grande chance per il Cesena di ridurre i 4 punti di gap con Modena e Reggiana. Infatti, le due squadre sono attese da impegni complicati contro Gubbio ed Entella e potrebbero perdere punti. La Carrarese, però, non starà a guardare perchè è ancora in cerca di pesanti punti salvezza, con la zona playout ancora troppo vicina per poter stare tranquilli. Il Cesena avrà la possibilità di fare il suo gioco anche allo “Stadio dei Marmi” grazie alla sua fortissima difesa, la migliore del Girone B, sfruttando anche il non irresistibile attacco della Carrarese che, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Riparte anche il Girone B diC, con 9 partite divise in due fasce orarie. Con una sola gara alle 14.30, alle 17.30, tra le altre, si giocherà. La partita con laè una grande chance per ildi ridurre i 4 punti di gap con Modena e Reggiana. Infatti, le due squadre sono attese da impegni complicati contro Gubbio ed Entella e potrebbero perdere punti. La, però, non starà a guardare perchè è ancora in cerca di pesanti punti salvezza, con la zona playout ancora troppo vicina per poter stare tranquilli. Ilavrà la possibilità di fare il suo gioco anche allo “Stadio dei Marmi” grazie alla sua fortissima difesa, la migliore del Girone B, sfruttando anche il non irresistibile attacco dellache, ...

