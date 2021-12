Carolina Marconi | la drammatica notizia dell’oncologo | “Ci sono poche speranze”

(Di domenica 12 dicembre 2021)continua a combattere contro il tumore. Dopo l'ultima chemioterapia, arrivano notizie positive: "Piano piano mi sto riprendendo", scrive su Instagram e condivide il suo sogno di avere un bambino. Sarà difficile, ma non impossibile: "Ho parlato con il mio oncologo. C'è la possibilità di interrompere la cura tra un paio d'anni e avere la speranza…".continua il racconto più sincero e fedele possibile a se stessa, un viaggio lungo e tortuoso, quello della malattia, fatto anche di aspettative, di crolli e risalite. La rivelazione diL'hashtag è sempre lo stesso: #nonsimollauncazzo. Chiaro e preciso. Lucido.ha iniziato la sua cura ormonale e spera di non avere effetti collaterali. Il ...

Carolina Marconi ha appena terminato le sedute di chemioterapia e ha confessato il suo forte desiderio di avere un figlio. La sua storia ha fatto il giro del web dall'inizio, oggi l'ex concorrente del GF si è svelata in un'intervista dove ha espresso un desiderio La storia di Carolina Marconi, ex concorrente del GF, ha ...