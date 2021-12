“Carol”, il film d’amore perfetto per un Natale non scontato (Di domenica 12 dicembre 2021) Ambientato nella Manhattan degli anni ‘50, il film comincia con l’ingresso di Carol (Cate Blanchett) nel negozio dove lavora la giovane Therese (Rooney Mara), che ne resta immediatamente rapita. Tratto dal romanzo di Patricia Highsmith The Price of Salt, pubblicato nel 1952, Carol di Todd Haynes è una storia d’amore brillante che non cade nella monotonia dell’eteronormatività. Carol Aird è una madre che cerca disperatamente di tenere con sé la figlia mentre vive un divorzio complicato come solo quelli di metà Novecento riuscivano a essere. Le cose cambiano quando, durante il periodo natalizio, incontra Therese Belivet, giovane commessa in un negozio di giocattoli con una vita sentimentale a sua volta complicata. La ragazza infatti è molto disillusa riguardo il romanticismo, poiché si forza di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Ambientato nella Manhattan degli anni ‘50, ilcomincia con l’ingresso di(Cate Blanchett) nel negozio dove lavora la giovane Therese (Rooney Mara), che ne resta immediatamente rapita. Tratto dal romanzo di Patricia Highsmith The Price of Salt, pubblicato nel 1952,di Todd Haynes è una storiabrillante che non cade nella monotonia dell’eteronormatività.Aird è una madre che cerca disperatamente di tenere con sé la figlia mentre vive un divorzio complicato come solo quelli di metà Novecento riuscivano a essere. Le cose cambiano quando, durante il periodo natalizio, incontra Therese Belivet, giovane commessa in un negozio di giocattoli con una vita sentimentale a sua volta complicata. La ragazza infatti è molto disillusa riguardo il romanticismo, poiché si forza di ...

