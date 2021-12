Carlos Sainz sul podio ad Abu Dhabi | così il novellino Ferrari batte Leclerc

(Di domenica 12 dicembre 2021) Stupefacente oggi, terzo suldell’ultimo fatidico GP di questa stagione. Sfida a dir poco epica quella ad Abu, con la clamorosa vittoria di Max Verstappen. Uno storico evento in cui non è certamente da tralasciare anche il grande traguardo raggiunto dallo spagnolo. Un terzo posto ottenuto dal teamper la quarta volta in stagione e un gloriosoraggiunto daal suo primissimo anno nel Cavallino. Il pilota esordiente mantienecertamente alto il nome della Rossa, piazzandosi quinto nella classifica generale endo lo stesso compagno di scuderia Cherles. Una prima stagione al volanteche è stata chiusa sicuramente con orgoglio, soprattutto ...

Finisce quasi in secondo piano, al cospetto di questa sfida epica, il podio diche porta tra i primi tre la sua Ferrari per la quarta volta in stagione. Da registrare anche l'ottimo ...In mezzo a tutto questo caos, la Ferrari conquista pure un terzo posto inaspettato con. In questa stagione tribolata, l'unica cosa certa è che Maranello ha trovato i piloti giusti. Sul ...Chiusa alla grande questa prima stagione con il team di Maranello per un sorprendente Carlos Sainz, oggi sul podio. Un novellino in Ferrari, con sempre più lampante rivalità con il teammate Leclerc, ...Carlos Sainz ha chiuso sul podio il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della sua prima stagione in Ferrari. Ecco le parole del pilota spagnolo ...