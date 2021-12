Campilongo: 'Petagna? Nel Napoli ci sta, si dà sempre da fare' (Di domenica 12 dicembre 2021) Napoli - "Petagna deve piacere ai suoi allenatori. La sua bravura si va a spostare sulla forza fisica, nel far salire la squadra" Lo ha dichiarato Salvatore Campilongo, ex attaccante e attualmente ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021)- "deve piacere ai suoi allenatori. La sua bravura si va a spostare sulla forza fisica, nel far salire la squadra" Lo ha dichiarato Salvatore, ex attaccante e attualmente ...

