Calhanoglu difende Lautaro dopo il rigore sbagliato: "Non facciamo casini!" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Hakan Calhanoglu è in un momento magico, come evidenziato anche questa sera, con gol e assist contro il Cagliari. Il turco, inoltre, sembra essersi calato nell'ambiente Inter in maniera perfetta. Calhanoglu, Lautaro Martinez, InterSolidarietà anche per il compagno di squadra Lautaro Martinez che, oltre alla doppietta, ha sbagliato anche il rigore del possibile 2-0. Il numero venti nerazzurro si è espresso così ai microfoni di DAZN: "Non facciamo adesso casino per il rigore, anche io potevo sbagliare. Lui alla fine ha fatto gol, Lautaro è un giocatore importante per noi, prima viene la squadra". Francesco Scanu

