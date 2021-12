Calcio:Parma; Krause, nuovo stadio? importante anche per Regione (Di domenica 12 dicembre 2021) "Il rapporto con la tifoseria è fondamentale, i tifosi sono uno degli aspetti più essenziali per il Parma": durante la serata organizzata dal Parma Calcio e dedicata agli sponsor e ai partner della ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) "Il rapporto con la tifoseria è fondamentale, i tifosi sono uno degli aspetti più essenziali per il": durante la serata organizzata dale dedicata agli sponsor e ai partner della ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Parma Poker dell'Alessandria alla Reggina. Il Como torna a vincere, pareggia il Parma Non migliora la situazione del Parma. Contro il Perugia finisce 1 - 1, Sgarbi risponde a Inglese. Iachini è ancora a secco di successi: tre pareggi e un k.o. da quando ha sostituito Maresca sulla ...

Calcio:Parma; Krause, nuovo stadio? importante anche per Regione "Il rapporto con la tifoseria è fondamentale, i tifosi sono uno degli aspetti più essenziali per il Parma": durante la serata organizzata dal Parma Calcio e dedicata agli sponsor e ai partner della società crociata al Castello di Felino, il presidente Kyle Krause ha analizzato la situazione attuale del club e il Progetto Gialloblù. "Con le ...

Serie B, poker Alessandria al Granillo: Reggina ko REGGIO CALABRIA - Vittoria pesante dell' Alessandria in casa della Reggina: i grigi accorciano notevolmente sulla zona salvezza, portandosi a -3 dal Parma. Buio pesto in casa amaranto: per la formazio ...

Non migliora la situazione del Parma. Contro il Perugia finisce 1 - 1, Sgarbi risponde a Inglese. Iachini è ancora a secco di successi: tre pareggi e un k.o. da quando ha sostituito Maresca sulla panchina.