Calciomercato Juventus: svolta dal Brasile per Cavani. Le ultime (Di domenica 12 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: concorrenza dal Brasile per Edinson Cavani. Le ultime notizie legate ai movimenti dei bianconeri Secondo quanto riferito da Globo Esporte, il Corinthians avrebbe messo gli occhi su Edinson Cavani, attaccante del Manchester United seguito anche dalla Juventus. L'uruguaiano potrebbe lasciare la Premier per via di uno scarso minutaggio fino a questo momento. Ancora nessun contatto ufficiale, però, tra il club brasiliano e i Red Devils, ma la pista sembra essere parecchio concreta in vista di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

