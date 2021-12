Calciomercato Juve: nuova esperienza in Italia il brasiliano? (Di domenica 12 dicembre 2021) Calciomercato Juve, in rialzo le quotazioni di una cessione di Arthur già a gennaio. Il brasiliano potrebbe rimanere in Italia Continuano a girare voci di un possibile addio di Arthur alla Juve già a gennaio. Il centrocampista brasiliano, che in bianconero non sta trovando spazio, è in cerca di una nuova sistemazione. Come riferito da Todofichajes, oltre alla pista Bayern Monaco, ce n’è anche una Italiana: la Lazio. Non a caso, Pastorello, nella giornata ieri aveva svelato come, quello dell’ex Barcellona, fosse un acquisto pensato per Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021), in rialzo le quotazioni di una cessione di Arthur già a gennaio. Ilpotrebbe rimanere inContinuano a girare voci di un possibile addio di Arthur allagià a gennaio. Il centrocampista, che in bianconero non sta trovando spazio, è in cerca di unasistemazione. Come riferito da Todofichajes, oltre alla pista Bayern Monaco, ce n’è anche unana: la Lazio. Non a caso, Pastorello, nella giornata ieri aveva svelato come, quello dell’ex Barcellona, fosse un acquisto pensato per Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

