**Calcio: Serie A, Torino-Bologna 2-1** (Di domenica 12 dicembre 2021) Torino, 12 dic. (Adnkronos) - Il Torino si impone 2-1 sul Bologna e sale a 22 punti in classifica avvicinando la squadra di Mihajlovic ferma a 24. Il Torino fa la partita nel primo tempo mettendo in difficoltà il Bologna, e passando in vantaggio al 24': Skov Olsen perde palla favorendo l'incursione di Lukic che serve l'assist perfetto per Sanabria che tra i due difensori rossoblù è bravo a metterla in rete. Lo stesso Sanabria colpisce la traversa prima della fine della prima frazione. Nella ripresa è sempre la squadra di Juric a fare la gara sfiorando il raddoppio in varie occasioni prima di trovare il 2-0 al 69': Pjaca a sinistra serve Lukic che mette al centro per Pobega che conclude immediatamente, poi una deviazione di Soumaoro in porta con Skorupski che la tocca per ultimo per il raddoppio granata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021), 12 dic. (Adnkronos) - Ilsi impone 2-1 sule sale a 22 punti in classifica avvicinando la squadra di Mihajlovic ferma a 24. Ilfa la partita nel primo tempo mettendo in difficoltà il, e passando in vantaggio al 24': Skov Olsen perde palla favorendo l'incursione di Lukic che serve l'assist perfetto per Sanabria che tra i due difensori rossoblù è bravo a metterla in rete. Lo stesso Sanabria colpisce la traversa prima della fine della prima frazione. Nella ripresa è sempre la squadra di Juric a fare la gara sfiorando il raddoppio in varie occasioni prima di trovare il 2-0 al 69': Pjaca a sinistra serve Lukic che mette al centro per Pobega che conclude immediatamente, poi una deviazione di Soumaoro in porta con Skorupski che la tocca per ultimo per il raddoppio granata. ...

