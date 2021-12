Calcio: Serie A. Mazzarri 'Ci siamo sciolti dopo il 2 - 0, non lo accetto' (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Non mi è piaciuto quasi niente, dobbiamo essere più cattivi", dice il tecnico del Cagliari MILANO - "Non mi è piaciuto quasi niente di stasera ma abbiamo sfidato una squadra che è in una forma ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Non mi è piaciuto quasi niente, dobbiamo essere più cattivi", dice il tecnico del Cagliari MILANO - "Non mi è piaciuto quasi niente di stasera ma abbiamo sfidato una squadra che è in una forma ...

