Calcio, Serie A 2021: Napoli fermato dall’Empoli, successo in rimonta per il Sassuolo sulla Lazio (Di domenica 12 dicembre 2021) Pomeriggio denso di partite nella Serie A di Calcio 2021, con ben due gare iniziate alle ore 18, che hanno visto in campo anche il Napoli, che contro l’Empoli ha perso dopo ventidue minuti Piotr Zielinski, sostituito da Lorenzo Insigne, senza poi riuscire a trovare il gol per tutto il primo tempo, impegnando in due occasioni Vicario. Al 22? Eljif Elmas ha infatti trovato la traversa, mentre al 43? l’estremo difensore dei toscani si è superato sulla conclusione ravvicinata di Hirving Lozano. Nella ripresa i partenopei sono apparsi più stanchi e demotivati, con i toscani che al 71? hanno trovato il gol vittoria con Patrick Cutrone. Sfida subito in discesa per la Lazio, che dopo sei giri di lancette ha trovato il vantaggio contro il Sassuolo con Mattia Zaccagni, abile ad ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Pomeriggio denso di partite nellaA di, con ben due gare iniziate alle ore 18, che hanno visto in campo anche il, che contro l’Empoli ha perso dopo ventidue minuti Piotr Zielinski, sostituito da Lorenzo Insigne, senza poi riuscire a trovare il gol per tutto il primo tempo, impegnando in due occasioni Vicario. Al 22? Eljif Elmas ha infatti trovato la traversa, mentre al 43? l’estremo difensore dei toscani si è superatoconclusione ravvicinata di Hirving Lozano. Nella ripresa i partenopei sono apparsi più stanchi e demotivati, con i toscani che al 71? hanno trovato il gol vittoria con Patrick Cutrone. Sfida subito in discesa per la, che dopo sei giri di lancette ha trovato il vantaggio contro ilcon Mattia Zaccagni, abile ad ...

