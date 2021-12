Calcio, Serie A 2021-2022: l’Atalanta batte il Verona e aggancia l’Inter, vittoria casalinga del Torino sul Bologna (Di domenica 12 dicembre 2021) La diciassettesima giornata di Serie A è continuata oggi con due partite pomeridiane. Nel consueto lunch match delle 12.30 il Torino di Juric batte il Bologna tra le mura amiche per 2-1, stesso risultato acquisito dalla formazione di Gasperini che espugna il Bentegodi issandosi al secondo posto in classifica. Il Toro passa in vantaggio al 24? grazie ad una bella conclusione di Sanabria che si insacca nell’angolino basso di sinistra. Lukic può raddoppiare sugli sviluppi di un corner ma la botta da fuori trova i guantoni dell’attento Skorupski, poi ancora Sanabria colpisce la traversa a tempo scaduto. Nella ripresa i granata aumentano il gap con l’autorete di Soumaoro, Orsolini accorcia le distanze su rigore quando ormai è troppo tardi. Primo tempo frizzante al Bentegodi. Il Verona parte forte e va in ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) La diciassettesima giornata diA è continuata oggi con due partite pomeridiane. Nel consueto lunch match delle 12.30 ildi Juriciltra le mura amiche per 2-1, stesso risultato acquisito dalla formazione di Gasperini che espugna il Bentegodi issandosi al secondo posto in classifica. Il Toro passa in vantaggio al 24? grazie ad una bella conclusione di Sanabria che si insacca nell’angolino basso di sinistra. Lukic può raddoppiare sugli sviluppi di un corner ma la botta da fuori trova i guantoni dell’attento Skorupski, poi ancora Sanabria colpisce la traversa a tempo scaduto. Nella ripresa i granata aumentano il gap con l’autorete di Soumaoro, Orsolini accorcia le distanze su rigore quando ormai è troppo tardi. Primo tempo frizzante al Bentegodi. Ilparte forte e va in ...

Advertising

carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - Gazzetta_it : Ma ci sei o ci fai? Franck, sveglia altrimenti sarai tu a rimetterci #Kessie - Gazzetta_it : Stoccata Moratti: “Peccato non si possa pescare la Juve, era la rivale più facile” - SkySport : Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #NapoliEmpoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali -