Calcio, Manchester United: paura per Lindelof, contro il Norwich problemi respiratori (Di domenica 12 dicembre 2021) paura per Victor Lindelof. Il difensore del Manchester United è stato sostituito ieri nel finale del match vinto per 1-0 in casa del Norwich perchè aveva difficoltà a respirare. “I medici lo hanno visitato e al momento sembra tutto ok, anche se lui sembra un po’ sotto shock – racconta il manager dei Red Devils, Ralf Rangnick -. Spero sia in grado di giocare martedì contro il Brentford. Immagino abbia avuto uno scontro con un altro giocatore, da qui le difficoltà respiratorie. La sua frequenza cardiaca era più alta del solito e abbiamo deciso di sostituirlo”. Decisamente meno sereno il pensiero di David de Gea. “E’ difficile vedere un giocatore così, in questi momenti il Calcio non ha importanza e la vita passa davanti a tutto. Spero ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021)per Victor. Il difensore delè stato sostituito ieri nel finale del match vinto per 1-0 in casa delperchè aveva difficoltà a respirare. “I medici lo hanno visitato e al momento sembra tutto ok, anche se lui sembra un po’ sotto shock – racconta il manager dei Red Devils, Ralf Rangnick -. Spero sia in grado di giocare martedìil Brentford. Immagino abbia avuto uno scon un altro giocatore, da qui le difficoltàe. La sua frequenza cardiaca era più alta del solito e abbiamo deciso di sostituirlo”. Decisamente meno sereno il pensiero di David de Gea. “E’ difficile vedere un giocatore così, in questi momenti ilnon ha importanza e la vita passa davanti a tutto. Spero ...

