Calcio: l'Atalanta vince in rimonta a Verona 1-2, il Toro doma il Bologna 2-1 (Di domenica 12 dicembre 2021) I nerazzurri trovano la sesta vittoria consecutiva in trasferta mentre il Verona subisce la prima sconfitta in casa

