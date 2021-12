Calcio femminile, Serie A 2021: la Juventus vince ancora, tre punti anche per la Roma (Di domenica 12 dicembre 2021) La Serie A di Calcio femminile 2021 è tornata anche quest’oggi, con la Juventus che ha conquistato il suo undicesimo successo in altrettante partite, piegando questa volta il Milan, per 5-2, al termine di una gara iniziata però in salita, con la rete al 2? di Greta Adami. Al 7? ecco il pareggio, immediato, timbrato da Andrea Staskova, con Barbara Bonansea che ha poi ribaltato il punteggio, mentre le rossonere hanno fallito un Calcio di rigore. Nella ripresa la formazione allenata da Joe Montemurro è stata nuovamente raggiunta da Miriam Longo, prendendo poi il largo nell’ultima mezz’ora, segnando con Boattin, Staskova e Hurtig. Ad aprire il programma era stato però il derby della capitale tra Roma e Lazio, in cui Manuela Giugliano si è distinta con una ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) LaA diè tornataquest’oggi, con lache ha conquistato il suo undicesimo successo in altrettante partite, piegando questa volta il Milan, per 5-2, al termine di una gara iniziata però in salita, con la rete al 2? di Greta Adami. Al 7? ecco il pareggio, immediato, timbrato da Andrea Staskova, con Barbara Bonansea che ha poi ribaltato il punteggio, mentre le rossonere hanno fallito undi rigore. Nella ripresa la formazione allenata da Joe Montemurro è stata nuovamente raggiunta da Miriam Longo, prendendo poi il largo nell’ultima mezz’ora, segnando con Boattin, Staskova e Hurtig. Ad aprire il programma era stato però il derby della capitale trae Lazio, in cui Manuela Giugliano si è distinta con una ...

