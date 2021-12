Calcio a 5, Serie A: nei posticipi della 13esima si impongono Italservice e Feldi Eboli (Di lunedì 13 dicembre 2021) La tredicesima giornata della Serie A 2021-2022 di Calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio con i posticipi di domenica 12 dicembre. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei match in programma: Italservice Pesaro-Cormar Polistena e Feldi Eboli-Lido di Ostia. Nella prima sfida a imporsi sono stati i marchigiani campioni d’Italia con un secco 4-0, che ha consentito agli uomini di Colini di accorciare ulteriormente lo svantaggio dalla capolista Petrarca (34 i punti dei veneti, 30 quelli degli scudettati). Di Fortini – doppietta – Honorio e Taborda i gol che hanno mandato ko la compagine calabrese. Nel secondo match a imporsi invece sono stati i campani, abili nel trovare un 2-0, griffato da Pesk e Calderolli (reti tutte messe a referto nel primo tempo). Una ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) La tredicesima giornataA 2021-2022 dia 5 è andata ufficialmente in archivio con idi domenica 12 dicembre. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei match in programma:Pesaro-Cormar Polistena e-Lido di Ostia. Nella prima sfida a imporsi sono stati i marchigiani campioni d’Italia con un secco 4-0, che ha consentito agli uomini di Colini di accorciare ulteriormente lo svantaggio dalla capolista Petrarca (34 i punti dei veneti, 30 quelli degli scudettati). Di Fortini – doppietta – Honorio e Taborda i gol che hanno mandato ko la compagine calabrese. Nel secondo match a imporsi invece sono stati i campani, abili nel trovare un 2-0, griffato da Pesk e Calderolli (reti tutte messe a referto nel primo tempo). Una ...

