Cairo fa chiarezza su Pobega | le dichiarazioni del presidente granata

Leggi su rompipallone

(Di domenica 12 dicembre 2021) Durante la presentazione del libro “Adrenalina” di Zlatan Ibrahimovic, Urbanodel Torino ha detto la sua sulle ultime voci che riguardano le situazione di, centrocampista in prestito dal Milan., Milan,,Queste le sue parole: “Noi dobbiamo pensare oggi a fare bene in campionato nelle ultime gare che rimangono prima della sosta, il calciomercato è molto lontano. Poi vedremo, non abbiamo parlato col Milan e con nessuno.è da noi in prestito, è un giocatore forte che sta facendo buonissime cose. Ne parleremo al momento giusto, questo non è il momento per parlarne”. Francesco Scanu