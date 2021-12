Bundesliga, giornata 15: Bayern ok in rimonta, poker Lipsia (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Bayern Monaco vince in rimonta e allunga il distacco sul Borussia Dortmund nella giornata 15 di Bundesliga. L’Eintracht travolge il Bayer Leverkusen e il Lipsia fa altrettanto con il Gladbach, è di nuovo crisi per il Wolfsburg mentre l’Hoffenheim sale in zona Champions League. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati della giornata 15 di Bundesliga. Bundesliga, giornata 15: Bayern-Mainz 2-1, Bochum-B. Dortmund 1-1 Terza vittoria consecutiva del Bayern Monaco che batte 2-1 il Mainz in rimonta e allunga a +6 sulla prima inseguitrice. Ospiti in vantaggio al 22’ con Onisiwo che stacca al centro dell’area piccola e lascia immobile Neuer, ma nella ripresa i bavaresi ribaltano il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 dicembre 2021) IlMonaco vince ine allunga il distacco sul Borussia Dortmund nella15 di. L’Eintracht travolge il Bayer Leverkusen e ilfa altrettanto con il Gladbach, è di nuovo crisi per il Wolfsburg mentre l’Hoffenheim sale in zona Champions League. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati della15 di15:-Mainz 2-1, Bochum-B. Dortmund 1-1 Terza vittoria consecutiva delMonaco che batte 2-1 il Mainz ine allunga a +6 sulla prima inseguitrice. Ospiti in vantaggio al 22’ con Onisiwo che stacca al centro dell’area piccola e lascia immobile Neuer, ma nella ripresa i bavaresi ribaltano il ...

