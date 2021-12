Bundesliga 2021 2022 | manita dell’Eintracht Francoforte sul Leverkusen | primo successo del Greuther Furth

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’Eintrachtspazza via 5-2 il Bayernel match valevole per la quindicesima giornata di, grazie alle reti di Tuta, Lindstrom, N’Dicka, Jakic e Sow; inutile l’inziale doppietta di Patrick Schick. In virtù di questoi biancorossi agganciano al settimo posto Lipsia e Mainz a quota 21 punti, mentre ilresta terzo a 27.stagionale, invece, per il fanalino di coda, che stende 1-0 l’Union Berlino con il gol di Nielsen e sale a 4 punti in classifica; la squadra della capitale, invece, rimane sesta a quota 23. SportFace.

Sportface.it

FRANCOFORTE (Germania) - Non basta un super Schick al Bayer Leverkusen per uscire indenne dal campo dell' Eintracht nel posticipo che ha chiuso la 15ª giornata di. Sul doppio vantaggio dopo appena 22' grazie alla doppietta dell'ex romanista (a segno su assist di Wirtz al 5' e poi su rigore concesso per un fallo di mano in area da parte di Sow visto ...