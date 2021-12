Bruttissima botta per l’azzurro | costretto al cambio

(Di domenica 12 dicembre 2021) Altroforzato per il Napoli, che deve rinunciare ad Elijf Elmas negli ultimi minuti di gioco. Entra in campo al suo posto Kevin Malcuit. FOTO: Imagonumero 7 è statoad abbandonare il campo a seguito di uno scontro di gioco con Parisi. Nel tentativo andato a buon fine di liberare l’area di rigore, il difensore dell’Empoli ha colpito il giocatore del Napoli sullo stinco, dopo aver preso regolarmente il pallone.

Advertising

annatrieste : Elmas prende una brutta, bruttissima botta e viene lasciato lì morente alle spalle del portiere dell'Empoli mentre… - MatteoLandi10 : Che brutta botta per Mazepin. Bruttissima. #F1 #SaudiArabianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Bruttissima botta

Spazio Napoli

44' -entrata di Garnier su Banusic: giallo per il centrale azzurro. 42' - OCCASIONE ... 16' - OCCASIONE NAPOLI!di Sara Tui dalla distanza, Cetinja blocca in due tempi. 15' - Cambio ...Situazione da monitorare quella di Davide Zappacosta . L'esterno ex Chelsea ha riscontrato unaalla caviglia contro lo Young Boys. L' Atalanta si ritrova di fronte una patata bollente da gestire (considerando la mancanza anche di Gosens), ma fino a quando i bergamaschi non ...Anche contro il fanalino di coda Vibonese, non è stata una partita esaltante. Ma ormai il pubblico di fede biancoverde si è abituato a rinunciare allo spettacolo. Dal “Luigi Razza” di Vibo Valentia se ...90' Ci saranno 5 minuti di recupero. 88' Serpentina di Selimhodzic e poi tiro di Bergamaschi dal limite: palla fuori. 87' Colpo di testa pericolosissimo di Longo, ...