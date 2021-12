Brignone e Curtoni firmano la doppietta nel supergigante di Sankt Moritz, 6° posto per Sofia Goggia (Di domenica 12 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino si tinge di tricolore e regala una magica doppietta all’Italia che domina il secondo supergigante di Sankt Moritz con Federica Brignone (57.81 il tempo della valdostana, su una pista accorciata di 400m per via del forte vento) ed Elena Curtoni (11 centesimi meno veloce). Mikaela Shiffrin completa il podio, Robinson e Siebenhofer precedono la bergamasca Sofia Goggia, sesta. Dopo Flury, ecco altre due azzurre: Bassino e Marsaglia. Goggia ha sfiorato il quinto podio consecutivo. In grado di mettersi immediatamente in posizione aerodinamica per guadagnare velocità, la fuoriclasse bergamasca è riuscita a mantenersi sulle code della connazionale sino all’ingresso del muro quando una piccola sbavatura un curva ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino si tinge di tricolore e regala una magicaall’Italia che domina il secondodicon Federica(57.81 il tempo della valdostana, su una pista accorciata di 400m per via del forte vento) ed Elena(11 centesimi meno veloce). Mikaela Shiffrin completa il podio, Robinson e Siebenhofer precedono la bergamasca, sesta. Dopo Flury, ecco altre due azzurre: Bassino e Marsaglia.ha sfiorato il quinto podio consecutivo. In grado di mettersi immediatamente in posizione aerodinamica per guadagnare velocità, la fuoriclasse bergamasca è riuscita a mantenersi sulle code della connazionale sino all’ingresso del muro quando una piccola sbavatura un curva ...

