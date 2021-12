Brighton-Tottenham posticipata | il motivo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Continua il programma della giornata di Premier League, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Nell’ultimo turno di Conference League ilnon è sceso contro il Rennes e rischia lo 0-3 a tavolino e l’eliminazione. Anche la partita di Premier League traè stata. Il? Proprio il focolaio di Covid-19 scoppiato in casaall’interno del gruppo degli Spurs. “La partita tra ile ilHotspur, in programma domenica 12 dicembre alle 14 (15 italiane ndr), è stata rinviata a seguito di una riunione del consiglio di Premier League di questo pomeriggio. Ilha chiesto di rinviare la partita a seguito di un numero ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - CalcioWeb : #BrightonTottenham, la partita di #PremierLeague è stata posticipata: il motivo - FantaBIANCOG : UFFICIALE - Premier League, rinviata Brighton-Tottenham dopo i casi Covid negli Spurs - AleAsrTotti10 : @ANDRYFANE @Andrea_DiCarlo Io ipotizzo,non dico niente di certo o di concreto,ma penso sia pesato anche il rinvio d… - 85narutero : @Ale_Sandra_12 @calcioinglese 0/3 a tavolino. Nn frega nulla all UEFA se autorità nazionale sanitario inglese ha ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Brighton Tottenham

Commenta per primo Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con tre partite la 16esima giornata di Premier League , in seguito al rinvio diper i numerosi casi di Covid in seno allla squadra di Antonio Conte. Aprono alle 15 due sfide: il Burnley, a secco da quattro gare e precipitato al terzultimo posto della ......tra il suoed il Rennes, rinviata giovedì, è stata annullata, con conseguente e probabile sconfitta a tavolino ed eliminazione. Rinviata anche la sfida di oggi in campionato a, e ...Continua il programma della giornata di Premier League, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Nell’ultimo turno di Conference League il Tottenham non è sc ...Sempre peggio, per Antonio Conte. Nel giro di poche ore, ieri, la sfida di Conference League tra il suo Tottenham ed il Rennes, rinviata giovedì, è stata annullata, con conseguente e probabile sconfit ...