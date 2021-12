Borja Mayoral può andare alla Fiorentina, ma ad una condizione (Di domenica 12 dicembre 2021) La Fiorentina è vicina al colpo Borja Mayoral. Lo spagnolo può ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic o fargli da spalla in un attacco a due. Borja Mayoral, Roma, FiorentinaSecondo l’edizione Fiorentina de La Nazione, però, l’attaccante della Roma, vorrebbe aggiungere all’accordo con i viola l’obbligo di riscatto. Sarebbe dunque il giocatore, e non il Real Madrid, club proprietario del cartellino, a ritenere fondamentale questo passaggio prima di cambiare nuovamente squadra. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Laè vicina al colpo. Lo spagnolo può ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic o fargli da spin un attacco a due., Roma,Secondo l’edizionede La Nazione, però, l’attaccante della Roma, vorrebbe aggiungere all’accordo con i viola l’obbligo di riscatto. Sarebbe dunque il giocatore, e non il Real Madrid, club proprietario del cartellino, a ritenere fondamentale questo passaggio prima di cambiare nuovamente squadra. Francesco Scanu

