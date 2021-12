Bologna, De Silvestri: «Speravamo in una gara migliore. Merito al Torino» (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole di Lorenzo De Silvestri nel post partita della sfida fra Torino e Bologna. Le dichiarazioni del terzino rossoblù Lorenzo De Silvestri ha parlato a Sky Sport dopo la sfida tra Torino e Bologna. Le parole del terzino rossoblù. SCONFITTA – «Il mister è stato chiaro con noi e anche noi siamo delusi del risultato. Speravamo in una prestazione migliore, ma per meriti dell’avversario non ci siamo riusciti. Volevamo recuperarla, ma è stato inutile». ULTIMO STEP – «Non è facile. Ci vogliono uomini forti, episodi che ti girano bene. Prima della Fiorentina ne avevamo vinte 5 in 6 partite, poi ne abbiamo perse 2 per un gol di scarto. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo: la parte sinistra della classifica. Siamo concentrati su questo, tutto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole di Lorenzo Denel post partita della sfida fra. Le dichiarazioni del terzino rossoblù Lorenzo Deha parlato a Sky Sport dopo la sfida tra. Le parole del terzino rossoblù. SCONFITTA – «Il mister è stato chiaro con noi e anche noi siamo delusi del risultato.in una prestazione, ma per meriti dell’avversario non ci siamo riusciti. Volevamo recuperarla, ma è stato inutile». ULTIMO STEP – «Non è facile. Ci vogliono uomini forti, episodi che ti girano bene. Prima della Fiorentina ne avevamo vinte 5 in 6 partite, poi ne abbiamo perse 2 per un gol di scarto. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo: la parte sinistra della classifica. Siamo concentrati su questo, tutto ...

