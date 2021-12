Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di domenica 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus in Campania, aggiornato a domenica 12 dicembre 2021. La Regione ha pubblicato i dati relativi all’impatto del Covid-19 sul territorio campano, con Napoli capoluogo e centro maggiormente in pericolo per densità popolazionale; situazione in evoluzione continua, ma da valutare con attenzione. Nella giornata di oggi, in particolare, si registrano 1.531 nuovi contagi, 2 morti, 30.918 tamponi totali, 29 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 365 (+14) ricoverati negli altri reparti. CLICCA QUI PER IL Bollettino DI SABATO 11 dicembre SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilriguardante l’emergenza Coronavirus in, aggiornato a122021. La Regione ha pubblicato i dati relativi all’impatto del Covid-19 sul territorio campano, con Napoli capoluogo e centro maggiormente in pericolo per densità popolazionale; situazione in evoluzione continua, ma da valutare con attenzione. Nella giornata di, in particolare, si registrano 1.531 nuovi, 2, 30.918 tamponi totali, 29 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 365 (+14) ricoverati negli altri reparti. CLICCA QUI PER ILDI SABATO 11SportFace.

