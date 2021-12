Blanca: le anticipazioni della quarta puntata in onda il 13 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Reduce dal successo di pubblico delle prime tre serate, nelle quali ha ottenuto una media sempre superiore ai 5 milioni di telespettatori, Blanca, la mini serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, entra nel vivo con il quarto, dei sei episodi previsti. Lunedì 13 dicembre alle ore 21:25 su Rai 1, la nuova puntata si intitolerà Blu profondo e, come di consueto, si svilupperà attorno ad un nuovo caso su cui indagare, ma anche sulla vita della protagonista Blanca Ferrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta). Blanca: le anticipazioni del quarto episodio Nel quarto episodio, l'ispettore Michele Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno) scoprirà un traffico illecito di reperti nazisti. I sospetti si ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 12 dicembre 2021) Reduce dal successo di pubblico delle prime tre serate, nelle quali ha ottenuto una media sempre superiore ai 5 milioni di telespettatori,, la mini serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, entra nel vivo con il quarto, dei sei episodi previsti. Lunedì 13alle ore 21:25 su Rai 1, la nuovasi intitolerà Blu profondo e, come di consueto, si svilupperà attorno ad un nuovo caso su cui indagare, ma anche sulla vitaprotagonistaFerrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta).: ledel quarto episodio Nel quarto episodio, l'ispettore Michele Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno) scoprirà un traffico illecito di reperti nazisti. I sospetti si ...

