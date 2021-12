Advertising

OA_Sport : #BIATHLON Norvegia a segno nella staffetta maschile a Hochfilzen. L'Italia sogna nelle prime due frazioni, soprattu… - sportface2016 : #Biathlon, staffetta maschile #Hochfilzen 2021: trionfo #Norvegia, #Italia decima - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Norvegia vince la Staffetta di Hochfilzen, Italia decima senza Hofer #biathlon #biathlon #12Dicembre #biathlon… - neveitalia : Biathlon: la Norvegia vince la Staffetta di Hochfilzen, Italia decima senza Hofer #biathlon #biathlon #12Dicembre… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Hochfilzen in DIRETTA: Italia seconda dopo metà gara ora tocca a Bionaz - #Biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon staffetta

LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO DONNE DIALLE 14.30 Come seguire lamaschile in tv - La startlist della- La presentazione dellaBuongiorno e benvenuti alla ...La diretta testuale dellomaschile di Hochfilzen , valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Si torna in pista per il terzo e ultimo appuntamento di questa terza tappa, in programma sulle piste ...Terzo posto per la Russia (1+9) a 47.3 che salta facilmente la Germania (0.10) a 1.00.0 per un ordine d'arrivo identico alla staffetta di Ostersund. Samuelsson (0+2) porta la Svezia in quinta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SCRITTA Giro 12/12: Arriva ora l'Italia. 10ma posizione per gli azzurri che terminano con un distacco di 3'29''1 dalla Norvegia. Giro 12/12: Tutto facile per Chris ...