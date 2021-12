Biathlon | Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Hochfilzen Italia decima

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ultimo atto in chiaveper la terza tappa della Coppa del Mondo di2021-2022. Sulle nevi di(Austria) si è disputata lae il Langlauf undzentrumè stato teatro di una prova emozionante. Prima del via di questa gara, tra gli uomini, lapoteva contare su 11 affermazioni (ivi compreso l’oro iridato del 2005). Il dato è stato aggiornato a 12 grazie al successo di oggi che ci si poteva aspettare. Il quartetto Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen ha messo insieme una gara di pregevolissima fattura con un Boe (Johannes) semplicemente sontuoso in terza frazione: serie ‘immacolate’ al tiro e velocità sugli sci stretti come nelle sue miglior ...

Advertising

OA_Sport : #BIATHLON Norvegia a segno nella staffetta maschile a Hochfilzen. L'Italia sogna nelle prime due frazioni, soprattu… - sportface2016 : #Biathlon, staffetta maschile #Hochfilzen 2021: trionfo #Norvegia, #Italia decima - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Norvegia vince la Staffetta di Hochfilzen, Italia decima senza Hofer #biathlon #biathlon #12Dicembre #biathlon… - neveitalia : Biathlon: la Norvegia vince la Staffetta di Hochfilzen, Italia decima senza Hofer #biathlon #biathlon #12Dicembre… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: è rivincita Norvegia vs Francia nella staffetta maschile, si parte alle 11.45 #biathlon @AleBergomi #12… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Norvegia

...5 km maschile, prova valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di2021 - 2022 . Sulle ... Subito dietro troviamo poi sicuramente lae la Svezia, pronte a colpire in caso di giornata ...Ci saranno anche l'IBU Cup junior died il Preolimpico di curling . OA Sport vi propone ... Italia, Giappone econ una vittoria a testa, dopo le partite di oggi potremo iniziare a ...Laegreid, Tarjei e Johannes Boe e Christiansen portano ancora una volta alla vittoria alla Norvegia. Nell'Italia, che concede un turno di riposo a Hofer, buone frazioni di Bormolini e Giacomel e i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SCRITTA Giro 12/12: Arriva ora l'Italia. 10ma posizione per gli azzurri che terminano con un distacco di 3'29''1 dalla Norvegia. Giro 12/12: Tutto facile per Chris ...