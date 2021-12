Biathlon, inseguimento femminile Hochfilzen 2021: trionfa Roeiseland, solo 31^ Wierer (Di domenica 12 dicembre 2021) Marte Olsbu Roeiseland vince l’inseguimento femminile di Hochfilzen, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. La norvegese si aggiudica il terzo e ultimo appuntamento di questa terza tappa, in programma sulle piste austriache, con una grande rimonta. 30:04.1 il suo tempo che le vale il gradino più alto del podio. Seconda la bielorussa Hanna Sola, in testa per oltre tre quarti di gara ma beffata proprio nei metri finali. Molto pesanti i tre errori (2+1) nei poligoni finali. Completa il podio la svedese Elvira Oeberg, che manca un bersaglio al poligono d’apertura prima di inanellare una serie perfetta. Beffata la bielorussa Alimbekava, che invece commette il suo unico errore all’ultimo poligono e, dal potenziale secondo posto finisce giù dal podio. Completano la Top 10 Hanna ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Marte Olsbuvince l’di, valido per la Coppa del Mondo/2022 di. La norvegese si aggiudica il terzo e ultimo appuntamento di questa terza tappa, in programma sulle piste austriache, con una grande rimonta. 30:04.1 il suo tempo che le vale il gradino più alto del podio. Seconda la bielorussa Hanna Sola, in testa per oltre tre quarti di gara ma beffata proprio nei metri finali. Molto pesanti i tre errori (2+1) nei poligoni finali. Completa il podio la svedese Elvira Oeberg, che manca un bersaglio al poligono d’apertura prima di inanellare una serie perfetta. Beffata la bielorussa Alimbekava, che invece commette il suo unico errore all’ultimo poligono e, dal potenziale secondo posto finisce giù dal podio. Completano la Top 10 Hanna ...

