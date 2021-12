Biathlon, IBU Cup Junior 2021: Italia seconda nella staffetta femminile! Azzurri quinti nella prova maschile (Di domenica 12 dicembre 2021) Sulle nevi della Val Martello sono andate in scena due staffette valide per la IBU Cup Junior 2021. nella gara femminile l’Italia ha ottenuto un ottimo secondo posto. Fabiana Carpella, Ilaria Scattolo, Gaia Brunetto e Sara Scattolo sono giunte a 28.4 dalla Germania vittoriosa, con l’uso di 12 ricariche in totale. Tedesche che hanno avuto lo stesso rendimento al poligono, ma han saputo fare la differenza sugli sci. A completare il podio è giunta l’Austria a 1:03.5 con 10 ricariche. quinti invece gli Azzurri nella gara maschile. Thomas Daziano, Nicolò Betemps, Fabio Piller Cottrer ed Elia Zini hanno concluso con 1:43.3 di ritardo con 1+9 nelle serie di tiro. La gara è stata vinta dalla Polonia (0+10) con un margine di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Sulle nevi della Val Martello sono andate in scena due staffette valide per la IBU Cupgara femminile l’ha ottenuto un ottimo secondo posto. Fabiana Carpella, Ilaria Scattolo, Gaia Brunetto e Sara Scattolo sono giunte a 28.4 dalla Germania vittoriosa, con l’uso di 12 ricariche in totale. Tedesche che hanno avuto lo stesso rendimento al poligono, ma han saputo fare la differenza sugli sci. A completare il podio è giunta l’Austria a 1:03.5 con 10 ricariche.invece gligara. Thomas Daziano, Nicolò Betemps, Fabio Piller Cottrer ed Elia Zini hanno concluso con 1:43.3 di ritardo con 1+9 nelle serie di tiro. La gara è stata vinta dalla Polonia (0+10) con un margine di ...

