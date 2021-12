Bianca Berlinguer si sposa | ecco chi è il futuro marito

(Di domenica 12 dicembre 2021)si. La giornalista e conduttrice di Carta, su RaiTre, convolerà a nozze con il suo compagno Luigi Manconi, al quale è legata dalla fine degli anni ’90. La notizia, rilanciata da Dagospia, la dà il settimanale DiPiù che ha scovato le pubblicazioni affisse al comune di Roma. Lei 62 anni, lui 73, hanno una figlia di 23 anni, Giulia. Giornalista, sociologo e politico, Menconi ha due figli avuti da un precedente matrimonio. Ancheè già statata con Stefano Marroni, giornalista. La data delle nozze non è nota e c’è da scommettere che non saranno i riservatissimi futuri sposi a rivelarla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bianca Berlinguer si sposa a 62 anni . A spifferare il gossip è stato il settimanale Di Più, che ha condiviso sull'ultimo numero le pubblicazioni affisse al comune di Roma. La figlia di Enrico ... Non è mai troppo tardi per il matrimonio. Lo sa bene Bianca Berlinguer, che ha deciso di convolare a nozze all'età di 62 anni. A spifferare il gossip il settimanale Di Più, che ha condiviso sull'ultim ...