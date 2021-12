"Berlusconi al Colle? Non avrà i voti". Pugnalata dall'ex fedelissimo Urbani: "Chi vedo bene", pazzesco ribaltone (Pd) (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Cav al Quirinale? "Non ha i voti". La Pugnalata a Silvio Berlusconi e alle sue ambizioni da presidente della Repubblica arriva da Giuliano Urbani, 84enne politologo, ex ministro e soprattutto tra i fondatori di Forza Italia: intervistato dal Corriere della Sera, tesse le lodi di Sergio Mattarella ("All'inizio non riuscivo ad attribuirgli tanto coraggio e tanta lungimiranza") e blinda Mario Draghi, ma solo in versione premier. "La prima cosa è pregare il cielo a mani giunte perché resti a Palazzo Chigi. Non è assolutamente sostituibile". La tentazione di Urbani è quella di invocare il bis a Mattarella, ma "se le pressioni non riuscissero a fargli cambiare idea dovremmo allora scegliere un simil Mattarella, una persona che sappia portare avanti quello che lui ha iniziato". Quel nome non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Cav al Quirinale? "Non ha i". Laa Silvioe alle sue ambizioni da presidente della Repubblica arriva da Giuliano, 84enne politologo, ex ministro e soprattutto tra i fondatori di Forza Italia: intervistato dal Corriere della Sera, tesse le lodi di Sergio Mattarella ("All'inizio non riuscivo ad attribuirgli tanto coraggio e tanta lungimiranza") e blinda Mario Draghi, ma solo in versione premier. "La prima cosa è pregare il cielo a mani giunte perché resti a Palazzo Chigi. Non è assolutamente sostituibile". La tentazione diè quella di invocare il bis a Mattarella, ma "se le pressioni non riuscissero a fargli cambiare idea dovremmo allora scegliere un simil Mattarella, una persona che sappia portare avanti quello che lui ha iniziato". Quel nome non è ...

