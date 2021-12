Berlusconi al Colle? Meglio farlo presidente emerito Elezioni, ecco perché Silvio non merita il Quirinale (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell'articolo del 2009 "la solitudine del numero uno" si davano alcuni consigli all'allora indiscusso Numero Uno che stava allegramente finendo di rovinare la sua immagine pubblica. Immagine sfregiata irrimediabilmente nella terribile requisitoria che aveva fatto Martin Schultz, nella seduta plenaria del Parlamento europeo, proprio il giorno (2 luglio 2003) in cui il nostro Ercolino Semprinpiedi s'insediava come presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell'articolo del 2009 "la solitudine del numero uno" si davano alcuni consigli all'allora indiscusso Numero Uno che stava allegramente finendo di rovinare la sua immagine pubblica. Immagine sfregiata irrimediabilmente nella terribile requisitoria che aveva fatto Martin Schultz, nella seduta plenaria del Parlamento europeo, proprio il giorno (2 luglio 2003) in cui il nostro Ercolino Semprinpiedi s'insediava comedi turno del Consiglio dell'Unione Europea. Segui su affaritaliani.it

