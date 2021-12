Battocletti | che spettacolo | tripletta d' oro agli Europei di cross

Advertising

L'edizione n. 27 degli Europei di cross si colora anche d'azzurro. Merito di Nadia, 21enne trentinaa Dublino - in una giornata sufficientemente calda - dopo il settimo posto olimpico nei 5000, seconda europea dopo solo l'olandese Sifan Hassan e una lunga serie di ..."In questi mesi mi sono allenata molto bene - le sue prime parole di- oggi è stata dura, c'erano ragazze molto forti con caratteristiche simili alle mie. Vedevo le altreprovavano un ...Reniero partirà oggi per l’Irlanda conscia che nella corsa campestre ha ancora tanto da imparare. Arianna Reniero è stata convocata dal direttore tecnico Antonio La Torre in vista dei Campionati Europ ...Altro aggiornamento dagli Europei di cross 2021 in corso di svolgimento a Dublino ( programma completo e streaming). Vittoria a squadre delle azzurre che si sono imposte davanti a Francia e Gran Breta ...