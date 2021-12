Basket, Serie A1 2021/2022: Olimpia Milano non brillante ma vincente, battuta Brescia (Di domenica 12 dicembre 2021) AX Armani Exchange Milano batte Germani Brescia nella sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Una partita equilibrata per larghi tratti, con gli ospiti che riescono sempre a ricucire i vari tentativi di fuga degli uomini di Ettore Messina: 76-62 il risultato finale. Si allunga così a 11 la striscia di vittorie consecutive per l’Olimpia Milano, mentre Brescia non riesce a dare continuità alla vittoria contro Venezia. PROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON CRONACA – Ottima la partenza dell’Olimpia Milano, che piazza subito un importante parziale sul 9-0. ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) AX Armani Exchangebatte Germaninella sfida valida per l’undicesima giornata dellaA1di. Una partita equilibrata per larghi tratti, con gli ospiti che riescono sempre a ricucire i vari tentativi di fuga degli uomini di Ettore Messina: 76-62 il risultato finale. Si allunga così a 11 la striscia di vittorie consecutive per l’, mentrenon riesce a dare continuità alla vittoria contro Venezia. PROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON CRONACA – Ottima la partenza dell’, che piazza subito un importante parziale sul 9-0. ...

