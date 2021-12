Basket | Serie A1 2021 2022 | crisi profonda per Brindisi | vince Reggio Emilia 72-56

Leggi su sportface

UNAHOTELS Reggio Emilia riprende subito la marcia dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Trento, e trova una vittoria convincente contro Happy Casa Brindisi. Nella sfida valida per l'undicesima giornata della Serie A1 di basket, gli uomini di coach Caja si impongono per 72-56, salendo a 10 punti a -2 dai pugliesi, che incassano invece la quarta sconfitta consecutiva. Top scorer Olisevicius con 16 punti, seguito dai 14 di Nick Perkins. CRONACA – Subito botta e risposta tra le due formazioni, con continui sorpassi e controsorpassi. Dopo che il primo quarto è terminato sul 18-16, nel secondo gli uomini di