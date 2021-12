Basket | Serie A 2021-2022 | vincono Milano e Virtus Bologna | Napoli e Trento passano all’overtime Brindisi sconfitta a Reggio Emilia

Advertising

karda70 : #Basket #SerieA1, la @LibertasMon #Akronos #Moncalieri combatte per tre quarti di gara: ma la vittoria è di… - BasketCity_net : - ragusaoggi : #ragusa | Basket serie B: Virtus Kleb batte Viola Reggio Calabria - _COSMOPOLIS_ : Risultati e classifica della 12° giornata della Serie B Old Wild West di pallacanestro CJ Basket Taranto… - FaraoneLino : Basket serie B. La Lioficlhem Roseto batte (114-94) la Sinermatic Ozzano e allunga il suo primato in classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

... Beniamino Manuel Attard e Martino Galasso, si gioca alle ore 19:00 di domenica 12 dicembre : al PalaRadi va in scena una partita valida per la 11giornata del campionato diA1 2021 - ...Nella domenica diB tra le 4 romagnole impegnate vincono solo i Tigers Cesena capaci di sbancare per 61 - 66 Teramo in un finale punto a punto, che premia i bianconeri precedentemente incapaci di custodire un ...Si sono completate da poco le partite del tardo pomeriggio per l'undicesima giornata di Serie A di basket. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto nella domenica della massima competizion ...Faenza sorpassa in un minuto dal -7, poi il pivot segna mentre Vico sbaglia: 80-79 SENIGALLIA, 12 Dicembre 2021 – La Goldengas Senigallia costruisce il successo per 39 minuti, poi sembra gettarlo al v ...