Basket in carrozzina, Europei 2021: il Covid-19 ferma le finali. Niente Italia-Germania, classificate quarte ex aequo (Di domenica 12 dicembre 2021) La finale per il 3° posto e quella per il 1° posto degli Europei di Basket in carrozzina di Madrid non si giocheranno. A condizionare tutto il Covid-19, con altra positività nella squadra della Gran Bretagna (che avrebbe dovuto giocare per l’oro con l’Olanda). A seguito di tale situazione, anche Italia e Germania non scenderanno in campo per la finale che avrebbe assegnato la terza posizione, determinando così la conclusione anticipata non solo del torneo maschile, ma anche di quello femminile, dove erano impegnate sei squadre. La decisione definitiva è dunque quella di assegnare all’Olanda la vittoria, alla Gran Bretagna il secondo posto e, ex aequo, all’Italia e alla Germania il quarto. Tra le donne situazione quasi identica, con le ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) La finale per il 3° posto e quella per il 1° posto deglidiindi Madrid non si giocheranno. A condizionare tutto il-19, con altra positività nella squadra della Gran Bretagna (che avrebbe dovuto giocare per l’oro con l’Olanda). A seguito di tale situazione, anchenon scenderanno in campo per la finale che avrebbe assegnato la terza posizione, determinando così la conclusione anticipata non solo del torneo maschile, ma anche di quello femminile, dove erano impegnate sei squadre. La decisione definitiva è dunque quella di assegnare all’Olanda la vittoria, alla Gran Bretagna il secondo posto e, ex, all’e allail quarto. Tra le donne situazione quasi identica, con le ...

