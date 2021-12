Bari | Mignani | “Momento magico | ma testa al Palermo Il campionato è ancora lungo”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Toni di pacato entusiasmo nelle dichiarazioni del tecnico del, Michele, dopo il successo per 3-1 nel derby contro il Taranto. I biancorossi volano a +8 in classifica nel girone C di Serie C, sul duoe Turris

Il Bari ha battuto il Taranto con un 3 - 1 finale, in un derby che mancava al San Nicola da 29 anni: davanti a oltre 11 mila spettatori l'undici di Mignani ha espresso una evidente superiorità tecnica e ...Capriglione(4 - 3 - 1 - 2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Mazzotta; Mallamo (79' .... TARANTO (3 - 5 - 2): Chiorra; Granata, Zullo, Benassai; De Maria (65' Versienti), Labriola (...