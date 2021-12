Barcellona, una squadra brasiliana si inserisce per Cavani (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Matador Cavani sarebbe in uscita dal Manchester United, sull’ex Napoli ci sarebbe un interesse dal Brasile: Barcellona e Juventus avvisate Il Corinthians starebbe facendo sul serio per Cavani. L’attuale attaccante del Manchester United sarebbe in uscita dai Red Devils ecco che è uscita l’ipotesi brasiliana. Anche Gremio e Sao Paulo potrebbero inserirsi. Offerta fino al 2024 per l’uruguaiano che ora pensa alla proposta. Barcellona e Juventus sono avvisate. Le due squadre che seguono il Matador potrebbero vedersi soffiare l’attaccante ex Napoli. A riferirlo Calcio in pillole. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Matadorsarebbe in uscita dal Manchester United, sull’ex Napoli ci sarebbe un interesse dal Brasile:e Juventus avvisate Il Corinthians starebbe facendo sul serio per. L’attuale attaccante del Manchester United sarebbe in uscita dai Red Devils ecco che è uscita l’ipotesi. Anche Gremio e Sao Paulo potrebbero inserirsi. Offerta fino al 2024 per l’uruguaiano che ora pensa alla proposta.e Juventus sono avvisate. Le due squadre che seguono il Matador potrebbero vedersi soffiare l’attaccante ex Napoli. A riferirlo Calcio in pillole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

