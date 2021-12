Bando di concorso a 500 posti di magistrato ordinario: come presentare domanda (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stato pubblicato il Bando di concorso a 500 posti di magistrato ordinario , indetto con decreto ministeriale dell’1 dicembre scorso. Per la presentazione delle domande i candidati dovranno identificarsi... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stato pubblicato ildia 500di, indetto con decreto ministeriale dell’1 dicembre scorso. Per la presentazione delle domande i candidati dovranno identificarsi...

Advertising

brainatworkita : È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive n. 50 unità di personale di al… - PLeucci : RT @SIDIorg: ??Pubblicato il #bando per l'assegnazioen del #PremioSIDI 2022 #articolo su #rivistascientifica #concorso #dirittointernazional… - aerdnaert : RT @SIDIorg: ??Pubblicato il #bando per l'assegnazioen del #PremioSIDI 2022 #articolo su #rivistascientifica #concorso #dirittointernazional… - sidigimare : RT @SIDIorg: ??Pubblicato il #bando per l'assegnazioen del #PremioSIDI 2022 #articolo su #rivistascientifica #concorso #dirittointernazional… - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: Concorso in magistratura, in Gazzetta il bando per 500 posti - Domande entro il 10/1/22 -