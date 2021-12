Ballando con le Stelle, ritorno Mietta riaccende dibattito su vaccino (Di domenica 12 dicembre 2021) Il ritorno di Mietta sulla pista di ‘Ballando con le Stelle’ ha riacceso sui social il dibattito sulla scelta della cantante di non vaccinarsi. Mietta era stata costretta al ritiro dal programma perché risultata positiva al Covid ed aveva poi spiegato di non aver fatto il vaccino per paure legate al suo stato di salute. Su Twitter i commenti si sono moltiplicati, divisi tra chi esprimeva solidarietà alla cantante che si era lamentata, commuovendosi, per gli attacchi subiti dagli hater e chi invece le rimprovera di essere una no vax che ha pagato la sua scelta di non vaccinarsi. “Mietta balla benissimo, ma ormai è stata etichettata come Novax e quindi non conta più niente”, recita il tweet di un ammiratore. “Concordo con Fabio Canino: ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildisulla pista di ‘con le’ ha riacceso sui social ilsulla scelta della cantante di non vaccinarsi.era stata costretta al ritiro dal programma perché risultata positiva al Covid ed aveva poi spiegato di non aver fatto ilper paure legate al suo stato di salute. Su Twitter i commenti si sono moltiplicati, divisi tra chi esprimeva solidarietà alla cantante che si era lamentata, commuovendosi, per gli attacchi subiti dagli hater e chi invece le rimprovera di essere una no vax che ha pagato la sua scelta di non vaccinarsi. “balla benissimo, ma ormai è stata etichettata come Novax e quindi non conta più niente”, recita il tweet di un ammiratore. “Concordo con Fabio Canino: ...

